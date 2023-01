Altri rifiuti abbandonati nell'area ex Gaetra a Vogogna

Ormai sta diventando una vera discarica a cielo aperto dove mettere di tutto. L’area ex Gaetra di Vogogna, disseminata da dieci anni di tir mai rimossi, è oggi talmente abbandonata che diverse persone la utilizzano come una discarica, portando altri rifiuti: e questo senza che nessuno intervenga.

Nella foto (fatta da un residente della Masone) gli ultimi rifiuti abbandonati, tra i quali pare ci potrebbe essere anche dell’amianto.

Una situazione vergognosa. L’area è da 10 anni in queste condizioni e la cosa grave. Tutto è partito da un’azione giudiziaria che aveva visto mettere i sigilli a quell’area, dove erano posteggiati diversi tir: automezzi che sono rimasti lì abbandonati perché in 10 anni le istituzioni tutte non sono riuscite a rimuovere quel degrado che ora sta aumentando.