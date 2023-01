Azione virucida è pulire con disinfettante azione virucida spray 300 ml. è un preparato caratterizzato da attività virucida, battericida, fungicida e lieviticida

specifico per la disinfezione e sanificazione di superfici e oggetti in ambienti domestici e non; inoltre elimina i cattivi odori liberando nell’ambiente un fresco aroma balsamico. non lascia residui, né macchie sui tessuti. l'applicazione del prodotto è indicata in tutte quelle situazioni in cui non si è sicuri di una sufficiente igiene e disinfezione. disinfettante azione virucida spray 300 ml. è un preparato che si può utilizzare ovunque: in casa: in ogni locale, dal bagno, alla cucina, dal ripostiglio alla camera da letto adatto per trattare gli oggetti più svariati quali pattumiere, sanitari, ceste della biancheria da lavare, scarpiere, borse della palestra, lettiere di animali, cornette del telefono, maniglie e molto altro.

in ufficio: computer, tablets, telefono fissi e mobili e loro custodie, sedie, scrivanie, stampanti e scaffali. in vacanza: in tutte quelle situazioni in cui non si è sicuri di una sufficiente igiene e pulizia ideale dalla camera d'albergo al campeggio, dal camper alla barca. nei luoghi ad elevata frequentazione: in tutti i luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell'igiene: uffici, sale d'attesa, toilettes, mezzi di trasporto, palestre e centri di accoglienza.

modalità d'uso norica plus disinfettante azione virucida spray 300 ml.: nebulizzare lo spray ad una distanza di circa 20 cm fino a bagnare completamente la superficie. il prodotto è attivo in 15 minuti. per sopprimere gli odori sgradevoli e di fumo, rinfrescando l'ambiente, erogare il prodotto lungo le pareti perimetrali.

avvertenze norica plus disinfettante azione virucida spray 300 ml.: attenzione! e' un recipiente sotto pressione. va protetto dai raggi solari e non esposto ad una temperatura superiore ai 50â°c. non perforare, ne' bruciare la bombola dopo l'uso. non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente. evitare l'uso vicino ad attrezzature che possano produrre scintille.

non fumare durante l'uso del prodotto. tenere lontano dalla portata degli animali domestici. non contaminare durante l'uso alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerli. evitare di inalare direttamente il prodotto o di spruzzarlo negli occhi. non impiegare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. tenere lontano da qualsiasi fonte di combustibile. non nebulizzare nell'aria ambiente.

