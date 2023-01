Bulova, una storia di successo tutta americana

Gli Stati Uniti sono la patria che ha visto nascere gli orologi Bulova, grazie a un immigrato che aprì una gioielleria a Manhattan riportante il suo stesso nome. Joseph Bulova arrivò dalla Germania negli Stati Uniti a soli 19 anni e capì subito l'esigenza degli americani di avere un orologio, per questo inizio a fabbricarli realizzando nel 1919 la prima linea di orologi da polso da uomo. Diede via così a una storia di successo che arriva sino ai giorni nostri proponendo una vasta gamma di modelli dall'eleganza intramontabile.

Storia degli orologi Bulova

Nel 1926 la Bulova inventò il segnale orario, un suono acustico che avvisava il raggiungimento di una determinata ora fino ad arrivare nel 1931 alla realizzazione di orologi elettrici che si trovano tuttora in alcune stazioni ferroviarie degli Stati Uniti. Bulova si distinse anche in campo sociale in quanto alla fine della Seconda guerra mondiale offriva ai reduci di guerra un corso per diventare orologiai dando così loro la possibilità di ricostruirsi una vita garantendo lavoro e formazione. Grazie a questo la NASA premiò Bulova e utilizzo i suoi orologi per il programma spaziale Vanguard1 che venne lanciato in orbita nel 1958.

Nel 1960 Bulova realizzò un orologio completamente elettronico con meccanismi a vista, l'Accutron, che diventò l'orologio ufficiale dell'Air Force One e delle ferrovie di tutto il mondo. Solamente nel 2011 nasce la Bulova Italy spa che lancerà i prodotti anche sul mercato italiano.

Il movimento Bulova automatico

L'azienda Bulova è tra le più conosciute al mondo nella produzione di orologi meccanici ed elettronici, per quanto riguarda gli orologi con movimento di tipo automatico, è doveroso riconoscere al marchio Bulova la capacità di realizzare prodotti di altissimo livello mantenendo prezzi decisamente bassi rispetto ai prodotti di altri marchi presenti sul mercato. Il movimento automatico proposto da Bulova è montato sui modelli di orologio top di gamma della collezione che li differenziano da tutti gli altri modelli.

I movimenti automatici funzionano grazie alla presenza di 21 gioielli e calibro Miyota. Oltre al movimento, è doveroso fare anche un accenno alle linee eleganti degli orologi Bulova, i quadranti sono molto chiari e leggibili, disponibili in una vasta gamma di colori. Nei modelli automatici è presente una piccola finestra dove è possibile vedere il movimento Miyota con le sue rotelle filettati che scorrono al passare del tempo, dettaglio molto affascinante e allo stesso tempo elegante in grado di catturare ogni sguardo.

Dove acquistare gli orologi Bulova

Bulova orologi è un'azienda che ha prodotto moltissimi modelli di orologio adatti a tutti gli stili e a tutte le tasche, è possibile trovare online delle gioiellerie che dispongono di vari modelli tra cui scegliere con l'aiuto di personale qualificato che sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie all'acquirente anche semplicemente inviando un messaggio Whatsapp.

Gli orologi Bulova sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, colori e tipologie di cinturino passando da quelli in acciaio a quelli in pelle che si adattano bene a qualsiasi tipo di stile. Trovare Bulova orologi è possibile navigando sul web, per trovare il modello preferito tra una vasta gamma di orologi proposti in vendita adatti al pubblico maschile e femminile, tutti proposti a ottimi prezzi e con sconti dedicati ai clienti di Oro Fashion, con spedizione rapida in 24/48 ore dalla data dell'ordine e del perfezionamento del pagamento.