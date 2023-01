Il codice LEI è un elemento essenziale per identificare una società sul mercato e dare informazioni circa la sua natura giuridica. Si compone di 20 caratteri fra numeri e lettere e contiene dati essenziali all'interno come codici identificativi della partita iva e del codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede legate, eventuali ramificazioni che riguardano la società. Periodicamente questi dati sono aggiornati all'interno di un apposito database e possono essere comodamente consultati da tutti, così da poter eseguire delle accurate ricerche sulla natura di un'azienda e sulla sua composizione.

A cosa serve il codice LEI per Infocamere

Il codice LEI è essenziale per assicurare i rapporti tra le varie società ed individuare in maniera univoca un soggetto giuridico. L'identificativo alfanumerico non può essere trasferito da un'azienda all'altra e pertanto non avvengono fraintendimenti circa le informazioni e la composizione di una società al momento della ricerca. Si tratta di un codice obbligatorio per tutti quei soggetti che compiono delle operazioni finanziarie di vario genere, cioè iscritti al Registro delle Imprese, filiali italiane di aziende che operano all'estero, fondi pensione, fondi che sono controllati da società italiane, Pubblica Amministrazione ed enti finanziari di vario genere.

Come ottenere il codice LEI

Per ottenere il proprio codice LEI e poter operare in totale autonomia sul mercato bisogno accedere al portale Infocamere ed inoltrare una richiesta come vedremo in seguito. Il rinnovo avviene ogni anno e non è possibile operare con un codice LEI scaduto ed è possibile passare a Infocamere se l'attivazione è avvenuta con altro operatore, senza pagare alcun onere di tipo aggiuntivo.

Come attivare il codice LEI alternativo per Infocamere

Vuoi essere in regola con la normativa e attivare il codice LEI alternativo per Infocamere? Vedi qui https://italialei.it/lou/1267358/infocamere-societa-consortile-di-informatica-delle-camere-di-commercio-italiane-per-azioni-infocamere-lei/.

Pochi semplici passi ti separano dal termine della procedura. Per prima cosa dovrai accedere al portale ed entrare all'interno della tua pagina personale, oppure procedere all'iscrizione inserendo i dati societari e quelli del legale rappresentate.

Fai attenzione al momento della compilazione, in quanto tutto ciò che dichiarerai determinerà la stringa di numeri e lettere del codice. Ti verranno richiesti anche una serie di documenti che sono propedeutici all'evasione della pratica, da allegare direttamente sul portale così da velocizzare le operazioni. Se questa fase viene eseguita nella maniera corretta potrai inviare la tua richiesta e scegliere la modalità di pagamento che preferisci.

Il costo della pratica è di 69 euro, con la possibilità di formulare subito un piano pluriennale per non stare con la preoccupazione del rinnovo dopo solo 12 mesi. L'avviso del buon esito della richiesta o la necessità di integrare qualche documento ti sarà comunicata tramite indirizzo email o pec, oppure attraverso una serie di comunicazioni che puoi consultare direttamente dal portale.

Se il codice LEI ti serve urgentemente per completare pratiche o avanzare richieste, potrai velocizzare le operazioni utilizzando lo Speed oppure il CNS, poiché è come se le la domanda fosse firmata digitalmente in maniera contestuale e l'attesa viene annullata.

Anche per quanto concerne la forma di pagamento, per rendere rapido l'esito meglio optare per la carta di credito, così che la contribuzione risulti immediatamente, mentre ad esempio per il bonifico sono necessari 5 giorni lavorativi. È dal 1993 che il Registro delle Imprese viene gestito da Infocamere, pertanto potrai godere di un servizio sicuro e affidabile, che permette il controllo e la validazione dei tuoi dati in tempo reale, con la certezza di essere sempre a norma di legge e non passibile di sanzione.

Ad essere verificati sono sia i dati di livello 1, come quelli anagrafici del legale rappresentante, sia quelli di livello 2, inerenti la società e la sua forma giudiziaria. Una volta completata l'operazione di attivazione o di rinnovo, per vedere ed eventualmente comunicare il tuo codice LEI potrai visionare la visura camerale e lo troverai fra i dati delle prime pagine.