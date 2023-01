Premosello, un incontro sulle persecuzioni razziali nel mondo dello sport

La sezione Anpi Divisione Valdossola e il Toro Club di Premosello organizzano a pochi giorni dal 27 gennaio, Giorno della memoria, l'incontro 'Le persecuzioni razziali nel mondo dello sport'.

L'appuntamento è il 21 gennaio, alle 16, nella sala polivalente don Giuseppe Stoppini e sarà in ricordo dell'ex sindaco ed ex presidente del Toro Club Mario Bonacini, morto a 93 anni nel marzo del 2022.

«L'incontro – spiega il presidente dell'Anpi Adriano Luciano – era stato pensato con il figlio Bruno, attuale presidente del Toro Club di Premosello, quanto Mario era ancora in vita e prevedevamo la sua presenza. Ora come usano dire gli alpini Mario è andato avanti e diventa un appuntamento in suo ricordo. L'Anpi e il Torino Club, vogliono ricordare Mario toccando uno dei temi più difficili che è quello del razzismo, per Mario invece, l’integrazione dei cittadini tra di loro è stata, la missione della sua vita ».

Relatore sarà Giovanni Cerutti, direttore della Fondazione Achille Marazza. di Borgomanero, ex direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Novara e Vco e autore di opere come 'La svastica allo stadio' e 'L'allenatore ad Auschwitz. Árpád Weisz: dai campi di calcio italiani al lager'. La conferenza si concluderà con un aperitivo offerto dalla sezione Anpi e dal Torino club.

«È un incontro aperto al pubblico -sottolinea Luciano- per trattare l'argomento del razzismo presente anche nel mondo dello sport. Sarà un’importante occasione per ricordare un uomo che ha dedicato una vita alla sua famiglia e alla comunità premosellese».

«Invitiamo la popolazione -conclude il presidente dell'Anpi- a partecipare, in particolare chi opera nel mondo dello sport, pensiamo ad allenatori e dirigenti, accompagnati dei ragazzi, per aiutare i giovani a saper prendere le giuste distanze da una cultura che non può che portare violenza e morte. Doveroso sarà, purtroppo, constatare che le persecuzioni razziali accompagnano la storia dell’uomo e quindi si affronteranno anche episodi attuali che dimostrano come non si deve abbassare la guardia, nonostante siano stati fatti importanti passi avanti ».