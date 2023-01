“Con la proposta di Salvini anche il Piemonte alle olimpiadi invernali 2026”

"Anche il Piemonte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. L’ipotesi avanzata dal ministro Salvini nelle scorse ore, per fare le 'Olimpiadi delle Alpi' coinvolgendo diversi territori è la strada da percorrere, un’opportunità seria e sulla quale lavorare, un’opportunità per sanare in qualche modo l’ottusità dei 'No' a tutto che ha privato la regione di un evento così importante sotto tutti i punti di vista”.

Così in una nota l’europarlamentare ossolano Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli.