Alla Giornata Mondiale della Gioventù con le parrocchie di Villa e Vogogna

Le parrocchie di Villadossola e Vogogna preparano i giovani e le famiglie alla conoscenza della Giornata Mondiale della Gioventù 2023 che si terrà dall'1 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo.

Inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato Papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, è stata spostata all'anno successivo a causa dell'emergenza coronavirus. Sarà la prima GMG ospitata in terra lusitana e la terza nella penisola iberica, dopo quelle di Santiago de Compostela nel 1989 e di Madrid nel 2011.