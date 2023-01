Pro Loco di Domodossola, al via il tesseramento

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia riprendono i concerti de “La musica in testa” proposti dalle associazioni culturali Insieme in musica e Art Exe all'Auditorium della Scuola Floreanini di Domodossola. Cinque appuntamenti a ingresso libero con la musica di qualità proposta da affermati professionisti e giovani promesse.

L'ottava edizione vede una novità: la collaborazione con la Pro Loco di Domodossola che ha da poco rinnovato il direttivo e che con il primo concerto previsto il 22 gennaio alle 17, con le percussioni del Waikiki Contemporary Quartet, avvia il tesseramento. L'iscrizione all'associazione costa 10 euro.

“Collaboriamo con le associazioni culturali Insieme in Musica e Arte Exe nella rassegna “Musica in testa” – spiega la presidente della Pro Loco di Domodossola Vanda Cecchetti – nella convinzione che la musica rappresenti con le altre forme di spettacolo una realtà ricca e raffinata in città, tanto da ispirare l'immagine di città della musica. Del ricco panorama musicale cittadino ne abbiamo avuto la prova anche nel periodo natalizio con la partecipazione straordinaria del cantautore Alberto Fortis e di diversi gruppi che hanno allietato i visitatori dei mercatini riscuotendo grandi consensi.

La Proloco, al momento, non ha ancora la disponibilità della sede in piazza Rovereto per cui si appoggia per ora all'ufficio turistico che si trova nell'atrio della stazione. Dopo l'avvio della campagna di tesseramento all'Auditorium della Scuola Floreanini, il 22 in occasione del primo concerto della rassegna “Musica in testa” chi vorrà tesserarsi alla Pro Loco di Domodossola potrà farlo recandosi all'ufficio turistico dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.