Si vota, domani sabato 21 e domenica 22 gennaio, per il nuovo consiglio del Cai di Villadossola. Il consiglio rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Sarà possibile votare alla Casa Alpina di Via Boccaccio 6 a Villadossola. I soci possono votare sabato 21 Gennaio dalle ore 9 alle ore 17 e Domenica 22 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 16.00.