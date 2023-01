La Guardia di Finanza recluta 15 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-logistico amministrativo.

Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre 2022. I 15 posti sono ripartiti in diverse specialità: 4 per l’amministrazione; 3 per la telematica; 3 per le infrastrutture; 1 per la motorizzazione-settore navale, 2 per la sanità; 2 per la psicologia.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° dicembre 1990) e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialità per la quale si concorre.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 26 gennaio 2023, deve essere compilata esclusivamente in via telematica mediante la procedura guidata disponibile sul portale concorsi on line all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, - dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

I concorrenti, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono munirsi di uno degli strumenti di autenticazione quali il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o, altresì, il Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta d’identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Ulteriori informazioni sul concorso e i relativi esiti potranno essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi” disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.