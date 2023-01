Cade dalle scale in una stalla e batte la testa: grave un 70enne in Canton Ticino

Grave infortunio nel tardo pomeriggio di venerdì in Canton Ticino ad Arbedo, protagonista suo malgrado un cittadino svizzero di 70 anni residente nel Luganese.

Secondo una prima ricostruzione della polizia cantonale, l'uomo che si trovava in una stalla in via Fondo ha perso l'equilibrio mentre saliva le scale esterne ed è caduto al suolo da circa due metri battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde che hanno soccorso e trasportato l'uomo all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite e la sua vita potrebbe essere in pericolo.