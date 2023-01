Come stimare il valore della propria casa

La fase iniziale nella valutazione del valore della propria casa è quella di assumere un atteggiamento neutrale, distaccato dal valore affettivo che induce a sopravvalutare la proprietà immobiliare. Non è più possibile focalizzarsi sul prezzo a cui è stata acquistata ed è da escludere un calcolo basato sulle esigenze finanziarie per l’acquisto di un altro immobile. Occorre inoltre determinare un margine di negoziazione, nel caso in cui si decida di vendere, per attirare l’attenzione degli acquirenti. Esistono dei criteri a cui fare riferimento per avere un’idea sul prezzo di massima del proprio immobile oppure ci si può rivolgere a un agente immobiliare per avere una stima precisa.

Valutazione di un agente immobiliare

La valutazione offerta da un agente immobiliare è gratuita ed è la scelta migliore se si intende mettere in vendita la proprietà. Il prezzo di vendita è il risultato di una valutazione derivante dall’esperienza e della conoscenza del mercato immobiliare di un esperto. Un’agenzia immobiliare ha maggiori informazioni sulla domanda e sull’offerta nel luogo in cui è ubicato l’immobile e ha già intermediato vendite di immobili in quell’area.

Chi possiede un immobile a Torino e provincia può vendere casa tramite un'agenzia specializzata a Torino. Un agente RockAgent effettua una valutazione della casa senza costi per una stima del valore di mercato. Dopo aver ricevuto l’incarico di mediazione per la vendita, raccoglie tutta la documentazione sulla proprietà e realizza un video, un servizio fotografico e un virtual tour 360° per poter presentare al meglio l’immobile ai potenziali acquirenti. I canali di promozione utilizzati per la vendita sono i maggiori portali immobiliari, oltre a campagne marketing personalizzate per ricevere un elevato numero di offerte.

Valutare da soli la proprietà

Il principale criterio di valutazione è correlato alle caratteristiche dell’immobile per cui all’anno di costruzione, allo stato della casa, alla posizione, all’esposizione, al rendimento energetico, alla superficie dello spazio abitativo ed esterno. Per quanto riguarda lo stato dell’immobile, ad esempio la facciata dell’immobile e le crepe presenti forniscono indizi chiari sulle sue condizioni e gli acquirenti in genere tendono a negoziare in previsione di lavori piuttosto rilevanti. È essenziale rendersi conto di quali sono i punti deboli della proprietà e di conseguenza abbassare la stima sulla base degli interventi necessari. È sufficiente avere un preventivo da un professionista di settore per capire quali siano i costi da sostenere. In merito al rendimento energetico è obbligatoria per la vendita di un immobile una certificazione che è denominata A.P.E. Come spiega Certificato Energetico è un documento che attesta, dopo un sopralluogo, quali siano le caratteristiche energetiche di un’abitazione o di un appartamento e ha una validità di 10 anni. L’anno di costruzione incide sul prezzo di una casa, in quanto un immobile recente avrà maggior valore di una vecchia proprietà. La superficie abitabile ha un impatto diretto sul valore della proprietà, maggiore è la superficie maggiore è il valore. La superficie esterna incide in maniera minore sulla stima dell’abitazione.

Un altro criterio per stimare la proprietà è l’ubicazione, quindi la vicinanza ai mezzi di trasporto, alle scuole e ai supermercati. Tutto ciò ha un peso sull’attrattiva di un acquirente per la casa. Il fatto che si trovi in un quartiere in cui sono presenti svariate attività commerciali, il traffico stradale non è intenso e gli spazi verdi non mancano ha l’effetto di far alzare il prezzo di vendita. Per sapere qual è il prezzo al metro quadro nella zona in cui è ubicata l’abitazione si può fare una ricerca su internet, consultando gli annunci immobiliari o i siti delle agenzie immobiliari. È fattibile effettuare la stima online con siti dedicati che, una volta inserite alcune caratteristiche della proprietà, forniscono una valutazione approssimativa finale.