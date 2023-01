Borse di studio per 5 ex studenti del Marconi Galletti Einaudi

Borse di studio per cinque studenti meritevoli che hanno frequentato l'Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola.

L'ex allieva del liceo scientifico Gaia Dell’Ava è stata premiata con una borsa di studio di 1000 euro dal Lions Club Verbano Borromeo di Stresa. Le è stata assegnata per avere raggiunto il punteggio di 100 centesimi all’Esame di Maturità dell’anno scorso, il contributo è condizionato all’iscrizione del vincitore ad una facoltà universitaria. Dell’Ava frequenta quest’anno il corso di Ingegneria meccanica del Politecnico di Torino. La cerimonia di consegna si è svolta giovedì 19 gennaio, nella sede di via Oliva 15 dell’istituto scolastico.

Il Marconi Galletti Einaudi ha premiato per lo stesso motivo anche quattro suoi ex studenti, usciti con il massimo dei voti lo scorso luglio: si tratta di Matteo Francioni, del corso “Informatica / Telecomunicazioni”, articolazione Informatica e di Francesco Polini, del corso “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione Elettronica, iscritti al Politecnico di Milano, rispettivamente a Informatica e Ingegneria; di Marika Ruga, del corso “Chimica e Materiali Biotecnologie” articolazione Biotecnologie ambientali, iscritta a Chimica all’Università del Piemonte Orientale, ad Alessandria e di Cristina Ghitti, del corso “Turismo”, iscritta alla facoltà di Economia e Statistica all’Università di Milano Bicocca. La cerimonia di premiazione si è svolta in concomitanza con l’Open Day dell’Istituto, lo scorso 14 gennaio alle 11.