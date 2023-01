Neri Marcorè fa il pienone alla Fabbrica FOTO E VIDEO

E' stato un successo il concerto di Neri Marcorè al teatro La Fabbrica. Eclettico, ironico, il cantante attore imitatore si è presentato con la band affiatata e ben organizzata.



Marcorè, cantante con la chitarra acustica quasi sempre in mano, ha proposto una play list compilata secondo gusti e simpatie personali. Da qui il titolo del concerto “Le mie canzoni altrui”. Un repertorio vasto, ha offerto due ore di buona musica, per una selezione elaborata più seguendo il cuore che la mente, interpretata con grande calore. E' riuscito anche a coinvolgere il pubblico facendolo cantare la canzone di Lucio Battisti “Il tempo di morire” conosciuta come “Motocicletta”. Ha proposto molti successi di De Gregori tra questi “Girardengo”, e poi canzoni di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Ivan Graziani, con una versione blues di “In ginocchio da te “ di Gianni Morandi, alcuni brani di cantautori inglesi e una versione particolare di Call Me, un classico degli anni '80 di Giorgio Moroder. Tra i bis una rilettura divertente del brano Soldi di Mahmood proposta imitando Branduardi e Concato.



Lo spettacolo ha sfiorato il sold out infatti erano solo una ventina i posti liberi del teatro. Il prossimo appuntamento sarà il 2 febbraio con “Il delitto di via dell'Orsina”con Massimo Dapporto.