“Dall’Ossola al Ticino: racconti di biodiversità”. E’ la serata promossa dalla Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola in occasione dei suoi primi 20 anni.

Un viaggio fotografico che condurrà lo spettatore dagli ambienti naturali che è possibile trovare in cima alle vette dell’Ossola fino a quelli presenti nella vasta pianura novarese e lombarda, transitando per i laghi, habitat così importanti per il nostro territorio.

Le immagini della Società di Scienze Naturali saranno protagoniste della serata di venerdì 27 gennaio alla sede del gruppo fotografico La Cinefoto di Domodossola, in via Paolo Silva 24. Appuntamento alle 21.