''La frana impone di guardare con più prudenza all'espansione dell'attività estrattiva''

‘’L'incidente, pur deprecabile e, fortunosamente, senza vittime, cade a proposito: pone il problema, obbliga ad una riflessione’’. Lo scrive la sezione provinciale di Italia Nostra.

La frana nella zona della cava di Crevoladossola, quella oggetto di recenti polemiche sul suo ampliamento, dà spunto a Italia Nostra per ribadire alcune considerazioni in merito.

Quanto successo, rimarca Italia Nostra ‘’dovrebbe obbligare gli enti regolatori ad un esame più attento delle istanze, meno formale e più sostanziale; per dirla diversamente obbligherebbe i governi a governare e non solo ad essere notai di decisioni altrui. Proprio in questi giorni è in corso la consultazione pubblica riguardo il nuovo piano regionale delle attività estrattive, anche l'incidente dovrebbe poter servire a orientarlo in un modo piuttosto che in un altro’’.

Per Italia Nostra il problema della cava dove si estrae il marmo Palissandro, ‘’ oltre che essere un problema per il paesaggio, non pare un investimento molto conveniente per il territorio’’.

‘’ Anche la polemica intervenuta tra il Comitato Locale che si è costituito, a tutela di previste prossime ulteriori espansioni dell'attività estrattiva, e il Comune di Crevoladossola – rimarca Italia Nostra - è rilevatrice di una diversa ottica dalla quale è possibile affrontare il problema. I fatti della notte scorsa, probabilmente, ma non ne siamo molto sicuri, imporranno di guardare con più prudenza e attenzione alla futura espansione dell'attività estrattiva. Intanto però l'azienda precisa che il crollo non ha riguardato il fronte estrattivo’’.