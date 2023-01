“L'Uovo dal cuore alpino”, l'iniziativa di Pasqua dell'Associazione Nazionale Alpini

Per Pasqua gli alpini lanciano l'iniziativa “L'Uovo dal cuore alpino”. È possibile prenotare l'uovo di cioccolato a marchio Ana e prodotto in collaborazione con Promoser alle Sezioni o ai Gruppi.

“È uno squisito uovo di 250 grammi – hanno spiegato alla sezione Alpini domese- , proposto in due varianti, fondente o al latte, senza glutine. Le uova custodiscono una piccola sorpresa all’interno”.



“È un bel modo per fare solidarietà- dice Alessandro Lana della Commissione cultura degli alpini - . Acquistando 'L’uovo dal cuore alpino' si contribuirà ai 'Campi scuola ANA 2023', periodi di 15 giorni gestiti dall'associazione nazionale alpini in alcune località e rivolti ai giovani dai 16 ai 25 anni. Il campo prevede lezioni sulla storia degli alpini, arrampicata in montagna e anche lezioni di soccorso e protezione civile. Il termine per la prenotazione, sia dell'Uovo dal cuore alpino che per fare domanda per partecipare ai campi scuola, è il 31 gennaio. Gli interessati possono chiedere informazione al gruppo alpino di riferimento o direttamente all'associazione Ana sezione di Domodossola”.