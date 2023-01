Doppio derby ossolano in Prima Categoria

Doppio derby in Prima Categoria. L’Ornavassese affronta la Crevolese, la Varzese ospita il Fomarco. Mentre il Villa scende a Pernate e il Vogogna ospita la Union Novara.

L’Ornavassese hanno appena battuto il Fomarco e pareggiato contro la Varzese. Ma la Crevolese, in questa fase del campionato, non è cliente facile. I ragazzi di Chiaravallotti hanno ritrovato punti e fiducia e stanno risalendo la classifica. La vittoria sulla Cannobiese e il pari a Cameri sono un bel biglietto da visita.

Stanno meno bene Varzese e Fomarco. I granata arrivano al derby con molte assenze che costringeranno Lipari a pescare abbondantemente tra i giovani. Domenica (si gioca sul terreno di Cosasca a Trontano) i ragazzi di Lipari hanno giocato bene a Momo. ‘’Se avessimo pareggiato al 90' con il rigore che invece abbiamo sbagliato forse avremmo anche potuto vincere: invece abbiamo preso il quarto gol dopo il quale è arrivato subito il fischio finale della partita. Peccato non aver fatto punti in una partita in cui abbiamo strameritato tatticamente’’ afferma Gianni Lipari. Che aggiunge: ‘’Il problema è che col Fomarco dovrò fare a meno di 8 giocatori tra infortunati e squalificati. Queste sono partite importanti per la nostra classifica: dopo Fomarco avremo Crevolese, Comignago e Agrano. Però rimbocchiamoci le maniche e non piangiamoci addosso’’.

Il Villa, come dice Massoni, deve ora fare punti ovunque. Ma la trasferta in quel di Pernate è difficile. Ovvio che con la rosa che ha la squadra ossolana può fare punti ovunque anche se sarebbe fondamentale soprattutto incassare meno gol di quanti ne ha subiti ad oggi.

Anche il Vogogna deve rialzare subito la testa. L’inciampo con Agrano ha rallentato la bella marcia dei biancoverdi, ora scavalcato in vetta dal Momo. Fa notizia anche che un attacco super come quello vogognese non sia riuscito a segnare domenica. Anche se il girone di andata ha offerto un buon Vogogna che si sta giocando tutte le sue possibilità.

Classifica: Momo 38; Vogogna 38; Cameri 33; Pernatese 32; Virtus Villa 30; Cannobiese 28; Gravellona 26; Ornavassese, Union Novara 24; Trecate 21; Crevolese, Varzese 19; Fomarco, Agrano 14; Comignago 13; Borgolavezzaro 4.