Il giocatore francese del Milan, Calcio: Olivier Giroud " Mi piacerebbe restare al Milan fino alla fine della mia carriera"

Olivier Giroud, in un'intervista esprime le sue dichiarazioni. Il 36enne, ammette il suo desiderio di rimanere con la squadra dei rossoneri almeno fino alla fine della sua carriera calcistica.

Indeciso

Ormai Olivier Giroud è al Milan da qualche anno, il francese è stato preso come sostituzione a Zlatan Ibrahimovic e da allora viene chiamato con il nome dell'uomo dei gol. Infatti Olivier Giroud firmò i gol decisivi per lo scudetto del Milan, con una doppietta che ribaltò quel derby contro l'Inter, ma non solo, il giocatore francese è diventato così il bomber del Diavolo. Nonostante i suoi 36 anni, Olivier Giroud per il momento è ancora indeciso, ma afferma che fin quando vorrà giocherà ancora alla nazionale francese ma vorrebbe finire la sua carriera con il club del Milan, quindi si spera ad un rinnovo del contratto.

Le parole di Olivier Giroud

Ma il pensiero di Olivier Giroud che annuncia di voler chiudere con il calcio ancora sicuramente non è certo, difatti il bomber francese oltre che ad esprimere certe dichiarazioni, valuta di chiudere subito con i Bleus. Olivier Giroud, viene così intervistato e dichiara: " Sicuramente per adesso voglio continuare a giocare con la mia nazionale francese, poi vedere il mio amico vice campione Hugo Lloris smettere di giocare mi ha piuttosto scioccato! Infatti siamo molto amici e tra noi c'è un rapporto molto speciale. Non escludo che tutto può accadere finché non scelgo cosa fare, ma per ora resto ancora convocabile"- sottolinea il bomber. Nell'intervista Olivier Giroud inoltre parla della sua incertezza e ne commenta così: " Logico che comunque io devo ancora capire se ho ancora voglia di giocare con questa maglia blu, ammetto che conta tanto per me, ma avrò il tempo per pensarci bene in modo da prendere la decisione definitiva! ".

Il desiderio di restare con il Milan

Dopo aver dichiarato la sua incertezza riferita alla nazionale francese, l'uomo dei gol, parla della sua squadra del Milan , tanto da avere le idee molto più chiare rispetto alle dichiarazioni appena affermate. Infatti, il contratto del calciatore francese sembra essere quasi in scadenza, qui, Olivier Giroud dichiara: “ Mi piacerebbe rinnovare il contratto con il Milan, mi trovo bene e sono anche riuscito a conquistare il cuore dei tifosi con la vittoria dello scudetto. Ma di questo ne stiamo parlando. Inoltre se posso finire la mia carriera ai massimi livelli al Milan ne sarei molto contento, da una parte, al limite, potrei partecipare a qualche campionato esotico, o quello americano, perchè alla fine mi è sempre piaciuto ”.

Il sostegno dei tifosi

Per concludere, Olivier Giroud nell'intervista parla non solo dei tifosi ma anche della sua squadra e commenta: " Abbiamo il sostegno dei tifosi,lo vediamo sempre nelle partite e comunque meritano tutto da parte nostra. Anche se le cose non vanno sempre nel verso giusto, si cerca di lavorare di più per giocare al meglio! Occorre tanta concentrazione, ma il nostro atteggiamento è ottimo direi, quello che facciamo non è abbastanza e quindi il sostegno dei tifosi è molto importante per il Milan. Abbiamo acquistato solidità e forza, alcuni calciatori tra infortuni e altro mancano, ma noi ce la facciamo lo stesso. Siamo sempre uniti e comunque abbiamo le opportunità di alzare ancora di più il livello e ce la faremo!"- conclude il calciatore francese Olivier Giroud nell'intervista.