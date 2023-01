Ottimi risultati per Tennis Tavolo Ossola 2000

Ottimi risultati nei giorni scorsi per i pongisti del Tennis Tavolo Ossola 2000, impegnati sia nelle varie partite di campionato che nella quarta prova zona nord del circuito giovanile piemontese. In serie C1, la squadra targata Balabiott Gastropub ha vinto 5-3 con il San Michele: primato mantenuto, grazie alle solide prestazioni di i Ciprian Constantinescu e Kalem Amine ed all'acuto di Luca Rigotti. Sarà la sfida con Romagnano a decretare la promossa in serie B2.

In C2 disco verde per la squadra sponsorizzata Terminus: 5-3 al Tennis Tavolo Moncalieri con il terzetto Visconti, Ceciliato e Delai bravi a rimontare dopo la falsa partenza. Ossolani secondi che vogliono difendere il piazzamento per accedere ai play-off di maggio. Vittoria anche per la squadra in D2, che ha avuto ragione 4-2 del T.T. Oleggio: punti arrivati con Paolo Martelletti ed Eugenio Bertagna e con Romeo Loferese, appena arrivato a vestire la maglia domese. Più facile il compito della squadra in D3 regionale, dove è arrivato quasi un cappotto con il T.T.Oleggio Sperimentale: 5-1 frutto dei successi di Matteo Iolita, Federico Vesci e Coimo Grassi. Ossolani in testa con il San Salvatore, stoppato sul pareggio dal Novara. Le buone notizie sono arrivate anche dal settore giovanile.Nell'Under11 prima vittoria per Ivan Tonietti a conferma dei continui miglioramenti e terzo posto per Lorenzo Zaretti : entrambi restano tra i primi quattro della classifica generale. Bene anche Samuel Grasso sempre più in crescita.

Nell'Under13 podio ancora per Zaretti che si ferma in semifinale, mentre Filippo Ferrari si ferma ai quarti, entrambi comunque mantengono la loro posizione tra i primi dieci della classifica generale, bene anche Alessio Lorini.



Nell'Under15 buona prova dei due nuovi atleti di Gozzano Riccardo Giulini Ried Emil Poletti, allenati da Roberto Castiglioni Roberto che hanno disputato la finale del tabellone dei recuperi.Nell'under17 buon 5o posto per Giulini, molto bene Gabriele Pellanda che vince il tabellone dei recuperi, nono invece Kewin Baldiraghi Kevin ed Emil Poletti



Nell'under19 grande Gabriel Pellanda alla sua prima volta a podio con un terzo posto, mentre Andrea Giovanna e Kewin Baldiraghi si sono sfidati nella finale dei recuperi con vittoria di quest'ultimo.