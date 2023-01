Terza sconfitta stagionale per la Cestistica a Galliate

Torna dalla trasferta di Galliate con la terza sconfitta stagionale la Cestistica, che significa lasciare il primato alla Paracchini Expo Foma Omegna. Ma anche contro Trecate i granata hanno dimostrato il loro valore: senza Bellia, Cerutti e Maestrone, sotto di 18 a metà partita, hanno rimontato nel secondo tempo andando anche avanti di 4 prima di cedere nel finale 73-67.

"Cosa posso dire a questi ragazzi, se non bravi, bravi e bravi- il commento di coach Marchi-. In condizioni di totale emergenza, senza tre giocatori, ancora una volta siamo stati commoventi e caparbi, reagendo alla grandissima. Nel primo tempo abbiamo difeso male e ci siamo fatti coinvolgere nella bagarre, perdendo le staffe per qualche decisione arbitrale avversa. Abbiamo preso tecnici e antisportivi e siamo piombati a meno 18: una squadra diversa da quella che alleno io avrebbe mollato, noi non lo abbiamo fatto e con la nostra ormai proverbiale caparbietà siamo tornati sotto, andando addirittura avanti nel punteggio ad inizio ultimo quarto. Nel finale punto a punto poteva finire in tutti i modi: ha vinto Trecate, ma io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, specialmente nel secondo tempo".

(Foto d'archivio)