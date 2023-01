Il Fomarco batte una Varzese menomata e autolesionista FOTO

‘’Abbiamo meritato ampiamente. La partita sarebbe anche potuta finire con più gol se Schirru e Mariano non avessero sbagliato altre 4-5 occasioni. Una vittoria preziosa perché all’andata la Varzese ci aveva battuto pesantemente: una sconfitta che ancora oggi mi fa male, come sempre succede quando perdo’’. E’ soddisfatto Tiziano Piccinini, tecnico di un Fomarco che ha vinto sul ‘neutro’ di Cosasca, dove la Varzese ha giocato la sua partita interna. Lavelli e Pezzi firmano la vittoria biancoverde e solo un gol di Antongioli a poco dalla fine rende meno amara la domenica della Varzese. Che sapeva che non sarebbe stata partita facile: Lipari era infatti privo di 8 titolari, tra cui alcune pedine importanti della formazione granata.

Inizia meglio la Varzese che gioca bene e crea alcuni pericoli alla difesa ospite. Poi però il Fomarco cresce: sbaglia un rigore con Schirru e chiude il tempo in vantaggio grazie all’incornata di Lavelli sul secondo palo. La ripresa è di marca ospite. La Varzese non riesce a far gioco e il Fomarco sale in cattedra segnando con Pezzi e creando 3-4 palle gol che Schirru e Mariano non sanno concretizzare, anche per la bravura del portiere di casa Ravandoni. La domenica no della formazione di Lipari si fa più dura perché Ciocca e Tarovo si fanno anche espellere ingenuamente, lasciando la squadra in nove e complicando la vita a Lipari già alle prese con assenze a raffica.

Bene la Virtus Villa. Dopo il Gravellona, l’undici biancoceleste vince a Pernate. Il 2 a 0 è tosto perché colto contro una squadra forte e in salute. Di Pasin e Palfini i gol ossolani che tengono aperta la speranza di un recupero virtussino. La Virtus, che stavolta non ha subito gol, è a 9 punti dalla capolista Momo ma il campionato è ancora lungo.

Male il Vogogna. Battuto a Omegna due domeniche fa, cade in casa con la Union Novara (2-3). Non bastano le reti di Moggio (2) e Vanzan. E’ un momento no per la truppa di Castelnuovo che ci aveva abituati bene. Ora i biancoverdi sono a 4 punti dal Momo che ha vinto a Gravellona e il tempo per recuperare c’è.

Il derby Ornavassese-Crevolese lo vince la squadra di Chiaravallotti. Il 3 a 2 finale la dice tutta sulla ‘ battaglia’ tra le due squadre ossolane. Crevolese prima in vantaggio di due reti, poi l'Ornavassese pareggia i conti, prima del gol vittoria degli ospiti. Per i neri segnano Salina e Antiglio, per i gialloblù Manara, Bariletta e Falcioni. La Crevolese coglie la seconda vittoria consecutiva ed per ora è fuori dalla zona calda dei play out.