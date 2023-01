Domobianca SkiAlp Vertical, Boscacci e De Silvestro conquistano la spettacolare prima edizione

Una gara spettacolare la prima edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Night Salomon andata in scena sulle piste illuminate di Domobianca365. Tanti i big al via della gara Vertical che ha visto ai nastri di partenza ben 102 atleti darsi battaglia sui 2,5 km della gara, con 600 metri di dislivello.

In campo maschile a dominare è stato il fortissimo atleta dell'esercito Michele Boscacci con il tempo di 19' 52" che ha preceduto William Boffelli di 1 minuto e 3 secondi, mentre terzo è stato Cristian Minoggio.

In campo femminile successo dell’Atleta dell’Esercito Alba De Silvestro in 23' 40" che ha preceduto Ilaria Veronese con il tempo di 25' 09" e Chiara Iulita. La presenza degli atleti della Nazionale Italiana come Michele Boscacci, William Boffelli, Alba De Silvestro ed Ilaria Veronese e dei Campioni del Mondo dello Skyrunning come Roberto Delorenzi, Cristian Minoggio e Marcello Ugazio ha fatto riversare sulle piste di Domobianca365 un numeroso pubblico ad incitare tutti gli atleti partecipanti.

“Siamo davvero soddisfatti - ha sottolineato Ivan Svilpo organizzatore della manifestazione- avere al via un parterre così numeroso e con un livello di atleti da Coppa del Mondo è stato per il nostro gruppo organizzativo una enorme soddisfazione”.