Trasferta impegnativa per il 2mila8 Volley: affronta Lasalliano Torino

Dopo un mese e mezzo di stop, sabato 4 febbraio riprenderà il campionato di pallavolo di serie C maschile. I domesi dello Studio Immobiliare Vco Domo hanno chiuso il girone di andata in decima posizione, a due punti di vantaggio sulla zona “calda” della classifica che prevede la retrocessione diretta.

La prima parte di campionato è stata sicuramente poco fortunata per i ragazzi di De Vito che se la sono dovuta vedere con diversi infortuni e alcune assenze che hanno condizionato pesantemente soprattutto gli scontri diretti. La pausa, arrivata la settimana prima di Natale, ha sicuramente aiutato il gruppo a recuperare un po’ di energie fisiche e mentali e a lavorare con un po’ di serenità in vista della seconda parte della stagione. Purtroppo però la squadra di De Vito non è riuscita a recuperare gli infortunati, i quali non sono ancora riusciti a rientrare in gruppo e stanno lavorando separatamente.

Sabato 4 febbraio Domo sarà ospite del fortissimo Lasalliano Torino, secondo in classifica. Una palestra difficile sia per il valore dell’avversario, sia per gli spazi angusti. Sarà una vera impresa riuscire a strappare punti, ma i domesi potrebbero sfruttare l’occasione per ritrovare il ritmo partita in vista delle settimane successive. Nei primi tre turni infatti Domodossola incontrerà le prime tre squadre della classifica, mentre successivamente il calendario diventerà più abbordabile.