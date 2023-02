Viganella festeggia la Candelora il 5 febbraio

Tornano il 5 febbraio le celebrazioni per la Candelora a Viganella, festa religiosa molto sentita nel piccolo borgo antronese, famoso per lo specchio che riflette i raggi solari sulla piazza nei mesi invernali.

La Candelora ha un’origine molto antica e festeggia il ritorno della luce dopo le cupe settimane invernali e vede nella località della valle Antrona la caratteristica sfilata delle cavagnette e il tradizionale trasporto della “pescia”.

Il programma prevede la messa alle 15 con la consueta benedizione della gola e delle candele. A seguire la processione con i “cavegn” e la proposizione della “pescia”, il grande abete addobbato con prodotti gastronomici che riceve la benedizione in chiesa prima dell’incanto dei rami con le offerte. Per la tradizione portare a casa un ramo della pescia è un gesto di buon auspicio per la salute e per i raccolti della campagna dei prossimi mesi.