"Attenzione alle truffe", online il dossier dell'Inps contro le frodi

Online il dossier creato da Inps "Attenzione alle truffe". Il documento raccoglie tutte le segnalazioni di tentativi di frodi, informatiche e non, che giungono all’Istituto da parte degli utenti.

“Malintenzionati approfittano del ruolo centrale dell’Inps all’interno del welfare italiano per spacciarsi come nostri rappresentanti -sottolineano dall'Istituto Nazionale della Previdenza- e attraverso mail, sms, telefonate o persino presentandosi personalmente alle porte degli utenti, carpire e sottrarre dati personali e sensibili. La pandemia da Covid19, emergenza sanitaria e socioeconomica, ha chiesto uno sforzo straordinario all’Istituto in termini di sostegno a imprese e cittadini. Anche in questo frangente alcuni truffatori hanno approfittato delle misure introdotte per arginare gli effetti economici più deleteri della pandemia per provare a sottrarre, con false comunicazioni, dati personali agli utenti".

È fondamentale ricordare che l’Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, dati sensibili, coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale.

Il dossier è consultabile all'indirizzo www.inps.it/inps-comunica/dossier/attenzione-alle-truffe