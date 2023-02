'Melusina', presentazione del libro d’artista firmato Laura Pugno ed Elisa Seitzinger

La grande mostra 'Seitzinger Alchemica' termina domenica 5 febbraio. Il percorso, inaugurato il 12 novembre, ha raccolto un grandissimo successo di pubblico e di critica, con oltre 3.000 presenze.

Il finissage coincide con la presentazione di 'Melusina', libro d’artista firmato da Laura Pugno ed Elisa Seitzinger. Le due autrici dialogano con Francesca Chiappa di HACCA edizioni sabato 4 febbraio alle ore 18 presso il Collegio Rosmini di Domodossola. L’ingresso è libero con prenotazione fortemente consigliata via email ad amossola2015@gmail.com

'Melusina' è la seconda uscita della collana Illustrati di HACCA edizioni. La parte visiva è curata e realizzata da Elisa Seitzinger che ha lavorato anche al primo volume, “Nome non ha” di Loredana Lipperini, le cui tavole e lavori preparatori sono in mostra insieme alla grande bocca della Sibilla attraverso la quale si accede al percorso di “Seitzinger Alchemica”.

Con 'Melusina' si parla di acqua e sirene: una fiaba contemporanea e antichissima, azzurra come acqua e traslucida come alabastro, custodita tra costellazioni e abissi. Elisa Seitzinger ne ha curato le illustrazioni e la linea grafica: si tratta di una collana di albi illustrati per adulti che ha come protagoniste donne libere, emancipate, che non seguono le regole che la società imporrebbe loro e per questo vengono da essa mostrificate perché non conformi al ruolo sociale imposto dal patriarcato.

'Seitzinger Alchemica' è nata in collaborazione con Associazione Culturale Verticale d’Arte di Macerata e fa parte del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco. Grazie al percorso Di-Se è possibile accedere gratuitamente alla mostra.

Seitzinger Alchemica a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori, Giorgia Berardinelli, Filippo Sorcinelli, Paolo Lampugnani. Nuovo allestimento a cura di Tommaso Delmastro e Paolo Lampugnani

Visibile fino al 5 febbraio 2023 al Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 22, a Domodossola, ingresso libero.

Aperture | venerdì 16-19 | sabato e domenica 10-13 | 15.30-18.30 per aperture straordinarie, scuole (giovedì e venerdì mattina, 10-13) e visite guidate scrivere una email a museiossola@libero.it

Catalogo in vendita presso il desk della mostra, testi di Nicola Lagioia, Maria Vittoria Baravelli, Diego Passoni, Matteo Piccioni, Simone Sbarbati, Vinicio Capossela, Loredana Lipperini, Mauro Bubbico, Stefano Cipolla, Jonathan Bazzi

Per informazioni: amossola.it IG Associazione Musei d’Ossola | Elisa Seitzinger FB Di-Se | Associazione Musei d’Ossola

Elisa Seitzinger elisaseitzinger.com nasce in Val d’Ossola e vive a Torino, dove lavora come illustratrice e artista visiva. Ha studiato disegno e storia dell’arte a Firenze, Atlanta, Nizza e Londra. Dal 2015 al 2020 è stata docente di Morfologia e dinamica della forma e iconografia all’Istituto Europeo di Design di Torino.

Il suo percorso, ispirato ai codici stilistici dell’arte classica, dell’arte medievale sacra e cortese, della pittura primitiva, delle icone russe e dei mosaici bizantini, parte sempre dal disegno manuale a china, inseguendo una bidimensionalità e una staticità dalla forte carica simbolica.





Doppia medaglia d’oro 2021 (categoria illustrazione didattica e scientifica e illustrazione per design e pubblicità) e medaglia di bronzo 2020 e 2021 (illustrazione di magazine) conferite dall’associazione Autori di Immagini. Vincitrice del Premio Illustri 2018 (categoria design), nominata dall’omonimo festival nel 2019 tra i dieci illustratori più influenti d’Italia, selezionata alla mostra annuale della Society of Illustrators 2021 all’Illustration Museum di New York e shortlisted per i World Illustration Awards 2021.





Ha esposto in numerose mostre collettive e personali in Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Romania. Tra cui: al Museo delle Arti Applicate Oggi di Torino, alla galleria Le Dictateur all’interno di Futurdome a Milano, al MUSES di Savigliano, alla Biblioteca Oriani di Ravenna, all’Auditorium Parco della Musica e alla Farnesina a Roma, allo Studio 59 a Londra, alla Galleria NOI a Parigi ed è stata invitata come ospite a numerosi festival culturali e di arti visive, tra cui Italianism, Graphic Days, Inchiostro Festival, Paw Chew Go Festival, La Città dei Lettori, La Grande Invasione e Archivissima.





Ha lavorato e lavora per La Repubblica, L’Espresso, Il Sole 24 Ore, Rolling Stone, Marie Claire, RAI, BBC, National Geographic, Warner Music Group, Adobe, Spotify, Apple Music, Alipay, Taschen, Einaudi, Mondadori, Fandango, Codice Edizioni, Feltrinelli, Nottetempo, add editore, Salone Internazionale del Libro, Sabat Magazine, Favini, Barilla, Vantguard, Bulgari, Ginori 1735, Etro, Kristina Ti, L’Opificio.