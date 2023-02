I partiti di centro destra difendono Lana e le sue scelte per la Cariplo

Dopo gli attacchi al presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana sulle nomine alla Fondazione Cariplo, Lega Salvini Vco, Fratelli d’Italia Vco, Forza Italia Vco e Noi con l’Italia Vco scendono in campo con una nota congiunta a difesa del numero uno dell’ente provinciale.

“Lana ha tutta la nostra fiducia e resta saldamente al timone – si legge – di una Provincia che in virtù della legge sui canoni idrici approvata in Regione per volontà delle forze di centro destra ha finalmente un bilancio in ordine e ha potuto pagare tutte le pendenze che aveva in essere. Grazie al lavoro dei consiglieri delegati – rimarcano nella nota Lega, FdI, FI e Noi con l’Italia – l’ente che vede Lana alla guida dopo anni di stallo sta eseguendo una serie di opere necessarie al miglioramento complessivo del territorio: dalla costruzione del nuovo alberghiero Maggia all’asfaltature delle strade, dalla pulizia del verde alla manutenzione. Stiamo dunque assistendo – prosegue il comunicato congiunto delle forze di centro destra del Vco – al solito teatrino strumentale messo in scena da una parte delle opposizioni, il Pd e la Marchionini con in testa le elezioni regionali, e da chi, il sindaco di Domo Lucio Pizzi, si ritrova sempre più isolato nell’agone politico, lontano dalla comunità e dai suoi stessi elettori. Gli attacchi a Lana sono per questo pretestuosi e frutto di logiche divisorie e distanti dal pensiero comune della maggior parte dei cittadini del Vco”.

Lega Salvini Vco, Fratelli d’Italia Vco, Forza Italia Vco e Noi con l’Italia Vco sottolineano quindi la “validità” della terna Cariplo uscita in queste ore, “i cui curriculum sono di persone di specchiata onestà ed in possesso di tutti i requisiti richiesti. Una terna che, tra l’altro, vede protagonista la parità di genere valutata la presenza di due donne espressione del territorio”. “A chi prosegue su ogni tema ad attaccare noi e i nostri amministratori di ogni ordine e livello ­– conclude la nota – continueremo a rispondere attraverso i fatti e con il buon senso, per il bene del territorio del Vco e dei suoi abitanti. Lana ha tutta la nostra fiducia e resta saldamente al timone”.