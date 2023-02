Impianto biogas di Premosello, la minoranza: ''Si nomini un consulente tecnico''

La minoranza di Premosello chiede al sindaco di nominare urgentemente un consulente tecnico e di ricevere una copia dello studio di fattibilità dell’impianto per la produzione di biogas che dovrebbe sorgere a Cuzzago. La richiesta è stata presentata il 2 febbraio dal capogruppo d'opposizione Andrea Monti.

“In merito all'impianto -spiega Monti-, in questi giorni abbiamo attuato numerose iniziative. Dopo l’assemblea pubblica a fine gennaio ho avuto numerosi contatti telefonici con rappresentanti locali e alcuni cittadini di aree piemontesi in cui sorgono impianti simili, per quanto riguarda il ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti, a quello che si vorrebbe realizzare sul nostro territorio. Dai contatti avuti è emerso che il lavoro portato avanti dal nostro gruppo in queste settimane va nella direzione giusta”.

"Ci auguriamo -conclude il capogruppo di minoranza- che il sindaco e la maggioranza ascoltino, almeno questa volta, le proposte che giungono dai banchi della minoranza. Un eventuale mancato accoglimento delle richieste formalizzate dal nostro gruppo non risulterà senz’altro utile a cercare di risolvere le potenziali criticità e le giustificate preoccupazioni della gente, ma porterà semplicemente ad un ulteriore avvitamento della situazione”