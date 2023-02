In consiglio comunale la convenzione per gli interventi per anziani non autosufficienti

È convocato il 6 febbraio alle 18 il consiglio comunale di Villadossola.

Oltre all'approvazione dei verbali del consiglio precedente, all'incontro saranno trattati diversi punti dell’ordine del giorno. Come l'approvazione della convenzione tra Comune e Ciss per realizzare gli interventi finanziati dal Pnrr per gli anziani non autosufficienti e le stazioni di posta. L'approvazione della variante parziale "V26" al piano regolatore. L'approvazione del nuovo regolamento per la gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. E ancora, il regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione (modifica prezziario e termini afferenti alla determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione) e l'approvazione del regolamento per servizi funerari gratuiti per indigenza o disinteresse.