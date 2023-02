Terrazze di Vita, serie di eventi per far rinascere i terrazzamenti del Vco

Terrazze di Vita è il progetto per far rinascere i terrazzamenti in quattro Comuni del Vco, attraverso la sistemazione dei terreni e la coltivazione di canapa, castagni, ulivi e vite. Si tratta di un percorso educativo itinerante rivolto ai ragazzi dell'Agrario Fobelli di Crodo. All'iniziativa collaborano la Cooperativa Il Sogno, che è ente proponente, e il progetto Comuniterràe del Parco Nazionale Val Grande. I Comuni che ospiteranno le attività sono Trontano, Premosello, Cossogno e Aurano.

Nelle Terre di Mezzo della Val Grande sono in programma conferenze, spettacoli teatrali e aperitivi per presentare il progetto e raccogliere contributi a sostegno dell'iniziativa.

Intanto prosegue fino al 16 febbraio anche la raccolta fondi online. L'obiettivo da raggiungere è di 7.500 euro, raccolti attraverso la la piattaforma For Funding: se la somma sarà raggiunta Fondazione Comunitaria Vco la raddoppierà, mettendo a disposizione del progetto15mila. Per ogni donazione è stata anche prevista una ricompensa commisurata alla somma versata. Si può contribuire attraverso social e i siti di Comuniterrae e Parco Val Grande www.parcovalgrande.it

Il calendario degli eventi in programma

Venerdì 3 febbraio ore 18;00 a Casa don Gianni a Domodossola il paesaggio terrazzato. Un patrimonio da conservare, presentazione del progetto, aperitivo, proiezioni di mini documentari a tema

Sabato 4 febbraio ore 17:00 presso Outdoor Center di Crevoladossola Terrazzamenti e l’arte della costruzione dei muretti a secco: un patrimonio Unesco da conservare presentazione del progetto, interventi dell’agronomo Ivano De Negri e del direttore delle Aree Protette dell’Ossola Daniele Piazza, rinfresco

Sabato 4 febbraio ore 19:30 al Circolo di Possaccio presentazione del progetto, aperitivo, spettacolo teatrale “La Scola” a cura di FiloDrammatica de Santa Luzia di Miazzina

Giovedì 9 febbraio ore 19:00 a Casa Ceretti Caffetteria di Quartiere + di Verbania Sbagliato terrazzato: aperitivo di raccolta fondi aperitivo con vermouth dell’Istituto Agrario Fobelli di Crodo, presentazione del progetto

Giovedì 9 febbraio ore 18:00 al Convitto Fobelli di Crodo Aperitivo “Raccontiamo il territorio” presentazione del progetto, apericena con degustazione guidata di prodotti tipici d’eccellenza del territorio ossolano, con la partecipazione di Alessandro Bassa (pizza chef Villadossola), Mara Toscani (azienda agricola Ca’ da l’Era Pieve Vergonte), Ivano De Negri (associazione ondiaria TerraViva Valle Antrona), Cristina Rainelli (azienda agricola Alpe Burki Macugnaga).