Da Premosello a Orta per celebrare il patrono dei muratori

Orta ha festeggiato il suo patrono il 31 gennaio. Come ogni anno moltissimi i fedeli da tutto il Novarese e il Vco si sono recati in pellegrinaggio all'isola di San Giulio per partecipare alle celebrazioni liturgiche in onore del Santo.

Tra questi dodici premosellesi, che hanno aderito alla proposta del gruppo edili locale di riprendere una tradizione che risale al 1870. Ogni anno, infatti, uno per famiglia doveva partecipare alla processione dei premosellesi all'Isola di San Giulio. Il cammino religioso veniva svolto un tempo il 16 agosto ma il gruppo ha voluto riproporlo il 30 gennaio, per partecipare il 31 alle celebrazioni sull'isola presiedute dal vescovo monsignor Franco Giulio Brambilla. Prima della partenza la comitiva ha ricevuto la benedizione del parroco di Premosello don Ezio Rametti. Tra i partecipanti anche un ornavassesese.

Partiti alle 23 del 30 gennaio, hanno camminato di notte con le torce, sfidando il freddo, lungo la strada provinciale, attraversando Cuzzago, Migiandone, Ornavasso, Gravellona Toce, Ramate, Crusinallo, Omegna, Pettenasco, Tortirogno per essere ad Orta e partecipare alla messa del vescovo.

A guidare la comitiva Giorgio Arcioli e il vice presidente del gruppo Edili, Roberto De Regibus, supportati per la logistica da Ercole Magistris. “È stata un'esperienza bellissima – dice De Regibus – un pellegrinaggio fatto con amore e devozione per recuperare un'antica tradizione dei nostri avi. Ai giovani voglio dire che il mestiere del muratore e il comparto edile è bello e gratificante. Ogni cantiere è un'esperienza diversa e si creano opere che resteranno nel tempo”.

La ricorrenza di San Giulio è sempre stata festeggiata solennemente dai premosellesi che dopo aver ripreso la tradizione del pellegrinaggio ad Orta festeggeranno il patrono dei muratori a Premosello il 4 e il 5 febbraio.

Il programma prevede il 4 alle 14 l'esposizione della statua di San Giulio. Domenica 5 alle 9 il ritrovo dei partecipanti in piazza della chiesa. Alle 9.30 il concertino nell'area esterna della casa di riposo con il corpo musicale di Ornavasso. Alle 10.30 la messa solenne con la statua di San Giulio la banda e il gonfalone comunale. Alle 12 l'aperitivo offerto dal gruppo muratori al circolo Arci alle 12.30 il pranzo al ristorante Proman l'assegnazione degli attestati di benemerenza e l'incanto della rama. Un ramo di alloro dove sono appesi alcuni attrezzi tipici dei muratori insieme a prodotti locali.