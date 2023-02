Kiwanis domese in assemblea

L’anno sociale Kiwaniano (ottobre 22/settembre 23) del Club di Domodossola, iniziato con la presidenza di Angela Auciello, si è riunito per l’assemblea annuale il 28 gennaio.

“L'incontro -spiega il Kiwanis domese- per programmare le attività future e fare un sunto degli ottimi risultati avuti finora che, con l’eccezionale risultato ottenuto nel periodo natalizio, hanno portato nelle casse una buona disponibilità per i service futuri. Una presidenza molto impegnativa che ha valorizzato il tessuto sociale domese coinvolgendo i soci nella varie attività culturali locali e non, senza perdere di vista i bisogni dei più deboli. Come si sa il Kiwanis si occupa principalmente dei bambini dall’infanzia alla maturità”.

Al termine della cena l'assemblea ha unanimemente nominato Vittoria Allegranza, quale presidente pro tempore del Club per l'anno sociale 2023-2024 che inizierà a ottobre 23.