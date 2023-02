Le previsioni meteo per il weekend

Un robusto anticiclone di origine atlantica si espande sull'Europa occidentale, mentre una saccatura polare discende gradualmente sui Balcani. "Tale situazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - manterrà tempo in gran parte soleggiato sul Piemonte fino a domenica mattina, associato a venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure orientali. Domenica un flusso di correnti orientali nei bassi strati determinerà un parziale aumento della copertura sulle zone pedemontane e di pianura che precederà la discesa di un nucleo di aria fredda sul Piemonte che potrà causare un po' di nevischio fino a bassa quota lunedi mattina. Da segnalare la forte diminuzione delle temperature diurne e della quota dello zero termico tra sabato e i giorni successivi".

4 febbraio 2023

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito e con addensamenti sulle creste alpine settentrionali più consistenti in mattinata. Precipitazioni: assenti salvo nevischio trasportato dal vento sulle creste settentionali di confine delle Alpi Lepontine. Zero termico: in calo sui 2500 m a nord e 2800-2900 m a sud; ulteriore calo nella notte. Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote; moderati o localmente forti sulle Alpi Pennine e Lepontine con raffiche molto forti in quota, deboli o moderati sull'Appennino, deboli in pianura. Rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure orientali. Attenuazione dei venti nel corso della serata, ma intensificazione e rotazione da est nei bassi strati.

5 febbraio 2023

Nuvolosità: cielo sereno in quota, più grigio sulle zone pedemontane occidentali e pianure per nubi basse e foschie dense, in parziale diradamento nelle ore centrali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore forte calo fino a 900-1000 m in serata. Venti: moderati settentrionali in montagna, con raffiche forti sulle creste alpine più esposte; deboli prevalentemente da est in pianura con rinforzi moderati sul settore orientale in serata.