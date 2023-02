Assemblea per i soci Acli l’8 febbraio a Villadossola. E’ stata indetta per discutere dei problemi legati al Circolo Acli di via Marconi. La riunione si terrà alle ore 20 al Circolo Combattenti Reduci e Partigiani che si trova in via Marconi 21. All’ordine del giorno la situazione finanziaria, la nomina del presidente e del consiglio.