Il monito di don Barone alla Regione: "Sull'ospedale si decida per il bene della gente" VIDEO

Domodossola è tornata dopo due anni a celebrare San Biagio nella cappella dell'ospedale. In occasione della festa di San Biagio dal parroco di Domodossola don Vincenzo Barone il grazie ai medici e al personale ospedaliero per quanto fatto durante l'emergenza Covid. Al termine, invece, è arrivato l'invito a chi di dovere a prendere decisioni sul futuro dell'ospedale domese. “Chi deve prendere decisione le prenda – ha detto don Barone – , qui c'è il bene delle persone. Stiamo continuando a giocare, bisogna dire che anche le poltrone dopo un po' si rompono. Prendiamo decisioni per il bene della gente”.

Il ritorno della celebrazione nella cappella ha reso la funzione ancor più sentita, negli anni della pandemia la messa del patrono era stata spostata per motivi di distanziamento sanitario e per limitare il rischio del contagio da Covid 19 nella chiesa Collegiata. La chiesetta dell'ospedale ieri era gremita nei primi banchi: il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il direttore sanitario dell'Asl Vco Emanuela Pastorelli, il direttore amministrativo Cinzia Meloda, l'addetto alla comunicazione dell'Asl Massimo Nobili, ma anche molti medici, infermieri e volontari Avas. La messa, presieduta dall'assistente spirituale in ospedale don Giuseppe Ottina, è stata preceduta dal Rosario guidato dal parroco don Vincenzo Barone. Nel corso della celebrazione della messa vi è stata la tradizionale benedizione della gola.

Don Ottina ha invitato i fedeli a volgere lo sguardo a Cristo Crocifisso come luogo della salvezza si è poi soffermato sulla figura di San Biagio. Sempre in occasione della festa di San Biagio è stato annunciato che dal 28 febbraio ogni martedì sarà celebrata la messa in italiano alle 16.30 nella cappella dell'ospedale. Al termine sono stati distribuiti l'immaginetta e l'olio di San Biagio.