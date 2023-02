Il Vogogna a Trecate per interrompere il momento negativo

Virtus Villa-Borgolavezzaro; Trecate-Vogogna; Momo-Fomarco; Comignago-Ornavassese; Crevolese-Varzese. Questo dice la XIX giornata di Prima Categoria. Che dirà lo stato di salute del Vogogna, reduce da due ko consecutivi che hanno rallentato la corsa del treno bianco verde . I ragazzi di Castelnuovo però affrontano la trasferta non facile di Trecate, formazione altalenante che sta cercando di restare fuori dalla zona bagarre.

Il Villa ospita al Curotti il Borgolavezzaro, formazione che chiude la classifica del girone con solo 5 punti fatti. Il pericolo non è dunque la formazione avversaria, ma la concentrazione della squadra di Massoni che riesce a battere squadra quotate e poi inciampa con quella meno attrezzate. Massoni è stato chiaro: la squadra non può permettersi altri stop.

L’Ornavassese, che mastica ancora amaro per la sconfitta interna con la Crevolese, scende a Comignago. I novaresi sono penultimi in classifica e i neri di Ochetti non possono non tornare dalla trasferta senza punti. La posizione di classifica è tranquilla, ma un passo falso potrebbe risucchiare i neri verso la zona bassa.

Domenica di passione per il Fomarco, che va a casa della capolista Momo. I ragazzi di Piccinini hanno fatto bene domenica con la Varzese. E davanti Mariano e Schirru (rientrato dopo una non felice esperienza a Omegna) possono fare la differenza.

Abbiamo lasciato per ultimo il derby Crevolese-Varzese. Hanno entrambe sete di punti. Ma in questo momento pare star meglio di salute la squadra di Chiaravallotti che raccolto 7 punti nelle ultime tre partite. I granata di Lipari invece hanno problemi di numeri. Le troppe assenze stanno condizionando questo periodo nero: l’ultima vittoria dell’undici di Lipari risale alla fine di novembre col Borgolavezzaro, poi due soli punti incamerati in sei partite.

Classifica: Momo 42, Vogogna 38, Cameri 36, Virtus Villadossola 33, Pernatese 32, Cannobiese 29, Union Novara 27, Gravellona 26, Ornavassese 24, Trecate e Crevolese 22, Varzese 19, Fomarco 17, Comignago e Agrano 14, Borgolavezzaro 5