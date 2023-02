Per la Juventus Domo un altro test difficile: al Curotti arriva l'Arona

Si torna in campo in Promozione per la XIX di campionato che prevede Juventus Domo-Arona e Valduggia-Piedimulera.

I granata arrivano da due buoni pari con Trino e Feriolo, che hanno permesso di recuperare in classifica e trovare maggior linfa per il campionato. Il momento ostico non è finito perché dopo l’Arona i granata andranno a Omegna, partite ostiche che il calendario ha messo in fila.

Il Piedimulera naviga a vista. Domenica in vantaggio si 2 reti sul Ceversama si è fatto raggiungere e superare. Un brutto scivolone proprio il girono della prima panchina ufficiale di Luca Porcu, chiamato a risollevare la situazione difficile di classifica. I giallobù giocano in casa del Valduggia. L’obiettivo è far punti dopo 5 sconfitte consetuive.

CLASSIFICA: Bellinzago 46, Pro Novara 45, LG Trino 36, Arona 32, Feriolo 29, Valduggia 27, Ce.Ver.Sa.Ma. 26, Omegna 24, Chiavazzese 23, Fulgor Valdengo 22, Sparta Novara e Bianzè 20, Juve Domo 19, Dufour Varallo 18, Piedimulera 11, Vigliano 2