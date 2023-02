Elezioni, ViviAmo Villa 'convoca' i villadossolesi per discutere del futuro della città

Qualcosa si muove nel panorama politico-amministrativo a Villadossola, in vista del voto di primavera, quando nel secondo maggior centro dell’Ossola i residenti saranno chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale.

Francesco Squizzi e Ivana Bandini, in questa amministrazione consiglieri della lista di opposizione ViviAmo Villa, hanno organizzato una riunione per lunedì, ore 21, all’ex cinema Sociale oggi centro museale, in via Boldrini.

‘’Abbiamo pensato di coinvolgere i villadossolesi per condividere idee, preoccupazioni e iniziative che possano rivitalizzare la città – spiegano sul volantino diffuso in città in queste ore - . Villa è stata per anni centro propulsivo e vera fucina di idee sociali, culturali e politiche. Da tempo l’entusiasmo si è spento e la vita sociale s’è addormentata’’.

Si parlerà dunque di programmi e prospettive, ma non è escluso possano anche affiorare nomi sui possibili candidati che l’area di centrosinistra metterà in campo per cercare di strappare il Comune al centrodestra che amministra da 5 anni col gruppo Toscani.

Si sa di incontri tenutisi tra i rappresentanti di ViviAmo Villa e Indipendenza Civica, l’altro gruppo di opposizione che fa capo a Sebastiano Mandica. Incontri che sembrano positivi.

Nel 2018, ViviAmo Villa raccolse 1093 voti, pari al 31,6 per cento dei votanti mentre votarono per Indipendenza Civica 890 villadossolesi (25,86 per cento). Fossero scesi in campo assieme i due gruppi avrebbero raggiunto 1983 voti, un risultato che avrebbe permesso di battere il gruppo Villa@2.0 di Bruno Toscani, che invece portò a casa 1458 voti, pari al 42,7 per cento, vincendo la competizione elettorale.

Una spaccatura, quella tra i gruppi ViviAmo Villa e Indipendenza Civica, che lasciò, oltre al risultato elettorale negativo, anche qualche strascico polemico per un certo periodo di tempo. Ora, invece, i tentativi di riconciliazione che potrebbero dare maggior consistenza in caso di un gruppo unico in campo alle prossime elezioni amministrative.