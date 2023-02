Gli anziani non autosufficienti, la nuova frontiera della sanità pubbica

I posti letto coperti per metà dalla Regione nelle case di risposo del Vco sono 948. “Insufficienti perché in questo territorio sono in percentuale superiore al resto del Piemonte che, secondo i dati aggiornati al 2021 dalla Regione, superano oramai i 15.000”, ha lanciato l’allarme la consigliera regionale Monica Canalis, nel suo intervento all’incontro “Quale futuro per la sanità pubblica nel Vco?”, organizzato dal Pd provinciale.

“Oltre ad essere insufficienti – ha proseguito – non sono alla portata di tutti perché non tutte le famiglie sono in grado di sostenere l’onere di metà retta”. Come se ne esce? “Con un sistema integrato tra sanità e territorio – ha precisato – sviluppando l’assistenza domiciliare non limitata come oggi nell’assistenza domiciliare infermieristica, all’aspetto medico e alla pulizia personale dell’anziani ma anche, ad esempio, alla cucina e alla pulizia della casa, che gravano sulla famiglia. Senza un’integrazione tra socio assistenziale e sanità si rischia quella che io definisco ‘eutanasia per abbandono’. Detta così sembra un’immagine forte. Quando le famiglie non ce la fanno più si rivolgono agli ospedali cove gli anziani non autosufficienti occupano letti che spetterebbero ad altri e per periodi non brevi”.

Un problema che il sindaco, Silvia Marchionini, conosce bene: “I sei letti nuovi all’ospedale del Castelli rimangono occupati per giorni in attesa che si liberi un posto letto in reparto, giorni nei quali al paziente non vengono praticate le cure necessarie. Senza contare l’impossibilità, per un ultraottantenne o un novantenne, d’essere accudito da un familiare. Nell’incontro che abbiano avuto, io e il presidente del consiglio comunale, dottor Giovanni Battista Finocchiaro con la direzione generale abbiamo proposto delle soluzioni. Attendiamo risposta”.

Marchionini ha evitato di ripetere le dure critiche fatta in conferenza stampa alla dottoressa Chiara Serpieri dopo l’incontro avuto il 25 gennaio.

“Un confronto lungo, schietto e sui contenuti, sereno nei modi”, l’ha definito lo stesso sindaco all’indomani del faccia a faccia in direzione generale a Omegna. Sul riassetto ospedaliero è intervenuto il presidente della Rappresentanza, Gianni Morandi: “Parlando con i colleghi sindaci è emerso che in maggioranza sono favorevoli all’ospedale nuovo, se n’è convinto anche Pizzi che ha votato la risoluzione di luglio in assemblea. Poi alcuni sindaci sono stati avvicinati e convinti a firmare un documento in cui si chiedeva una cosa diversa. C’è stata poi una petizione promossa da un conigliere di minoranza di Verbania (Giandomenico Albertella, ndr) che ha raccolto 3.000 firme. Tremila a fronte di 160.000 abitanti. A dicembre ci siamo incontrati col presidente Cirio e l’assessore Icardi insistendo per l’opzione dell’ospedale nuovo e suggerendo l’individuazione di un soggetto terzo, non l’Ires che è una emanazione della Regione, scelto da loro che individuasse la posizione ottimale. Siamo usciti dall’incontro convinti d’essere stati ascoltasti. Poi dai mezzi d’informazione abbiamo scoperto che non è così. Ci dicano cosa vogliono fare ma, con atti non con dichiarazioni alla stampa. Abbiamo letto che per fine gennaio avrebbero presentato degli atti, siamo a febbraio”.

Bruno Lo Duca (Comitato salute Vco) ha ricostruito le tappe delle diverse opzioni partendo dall’ospedale “modello” previsto nel piano dell’allora ministro della Sanità Veronesi. “Finché sarà la politica a decidere – ha concluso – non ne usciremo, le elezioni si vincono e si perdono, le maggioranze cambiano e ciò che è stato deciso da chi c’era prima non vale più”.