Avas Ossola, al via il tesseramento: si cercano volontari

Il 30 gennaio si è riunito al Centro servizi del territorio il direttivo dell'Avas Ossola.

La presidente Alessandra Bergamini ha fatto il punto della situazione dopo lo stop legato alla pandemia e ha parlato di una graduale speranza di ripresa delle attività. Obiettivo dei volontari Avas è quello di dedicare parte del proprio tempo alla vicinanza, all’ascolto ed al servizio di ospiti delle Case di Riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello, Vogogna e Varzo; persone anziane e in condizioni di disagio fisico e psicologico presso il loro domicilio e di malati e ricoverati presso l‘ospedale di Domodossola nei reparti di Traumatologia, Medicina e Chirurgia. Tutte attività che con la pandemia erano state sospese.

Con l'incontro, al quale ha preso parte anche l'assistente spirituale dei volontari don Giuseppe Ottina, è partita anche la campagna di tesseramento dei volontari per il 2023, nel 2022 quelli iscritti sono stati oltre un centinaio. Anche l'Avas come altre associazioni di volontariato ha bisogno di forze fresche in quanto molti volontari sono avanti negli anni e per questo è stata salutata con favore la nuova campagna di ricerca volontari, in particolare giovani , promossa del Cst con la collaborazione del campione di sci Max Blardone.





La presidente Bergamini ha annunciato che proprio grazie a questa campagna una giovane di Villadossola si è avvicinata all'associazione è stata evidenziata anche la grande utilità della bacheca del volontariato per favorire l'incontro tra l'associazione e aspiranti volontari.





Il direttivo ha fissato ha poi la data dell'assemblea ordinaria che sarà il 28 aprile per il rinnovo del direttivo.