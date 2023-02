Ceschi (su rigore) e D’Elia firmano l’attesa vittoria del Piedimulera in casa del Valduggia, successo colto nell’anticipo di ieri. Il 2 a 0 dà fiato alla speranza dei gialloblù di recuperare punti per uscire dalla zona play out. Vittoria che arriva dopo cinque sconfitte di fila e un cambio in panchina, dove Porcu ha sostituito il dimissionario Moz.