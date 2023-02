La Juve Domo perde 3-2 in casa contro l'Arona. Al Curotti la squadra di mister Nino passa in vantaggio 2 a 0 con una doppietta di Pesce. I granata, in dieci per il rosso a Soncin, vengono ribaltati da Capacchione che segna una doppietta e dalla rete di Lika.