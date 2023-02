Tim down, problemi di rete in tutta Italia: connettività crollata al 26%

Sulla rete Tim "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione".

Lo rende l'azienda di telefonia fissa e mobile, dopo le numerose segnalazioni degli utenti che su Twitter hanno creato l'hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

La connettività, secondo le rilevazioni dell’osservatorio specializzato NetBlocks, è ridotta da ore al 26% dei livelli normali.

Il problema di interconnessione internazionale impatta il servizio a livello nazionale. Sono in corso le analisi per la risoluzione del problema. Così fa sapere un Tim in merito ai problemi di connessione riscontrati in tutta Italia.

Un "massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione" è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.