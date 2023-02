Art&Job Academy, incontro pubblico in biblioteca

Un incontro pubblico alla biblioteca di Verbania organizzato dall'Art & Job Academy, l’accademia che forma nel Vco giovani artisti per il sociale. La scuola infatti, come forma di restituzione al territorio che la ospita (in particolare nel Comune di Verbania) offre nel corso dell’anno diversi incontri pubblici -oltre che destinati agli allievi- di approfondimento sulla tematica della cura, utilizzando tutti gli strumenti culturali ed artistici a disposizione.

Ne parlano con semplicità sabato 11 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 gli autori del libro 'Non solo a parole. Corpo e narrazione nell’educazione e nella cura'. (Raffaello Cortina Editore, 2019). Ivano Gamelli e Chiara Mirabelli, in dialogo con Domitilla Melloni, interagiranno col pubblico, non solo “a parole”, per aprire nuovi spazi di conoscenza di sé e del mondo, per sentire altrimenti la vita di ogni giorno e le nostre relazioni.

L’autobiografia e la creatività si fanno vive tra parole e immagini quando sentono il corpo attraversare ogni traccia, ogni segno, ogni movimento dell’anima. La pedagogia del corpo, il metodo autobiografico, le pratiche filosofiche, l’analisi del profondo e le arti possono convergere per ispirare nuove dimensioni creative e riflessioni. Questa è la materia di cui è fatto il libro che ispira questo primo incontro, che sarà oggetto di studio per gli allievi della Art & Job Academy e che è lavoro quotidiano per Ivano Gamelli, pedagogista presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per Chiara Mirabelli e Domitilla Melloni, analiste biografiche a orientamento filosofico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Art & Job Academy, la scuola di formazione artistica-professionale creata per quei giovani che vogliono trasformare il proprio talento artistico in risorsa per il sociale, ha avviato i suoi lavori il 5 dicembre con 24 allievi provenienti sia dal territorio VCO che da ogni parte d’Italia. Il percorso di studio prevede workshop e lezioni sia in presenza che online e si conclude con tirocini presso Istituzioni e Enti impegnati nella cura delle persone, aderenti al progetto, come asili nido, centri diurni, comunità di recupero, centri di accoglienza, di cura dell’anziano, culturali e ricreativi di indirizzo artistico.

Art & Job Academy è un progetto ideato e curato dalla Associazione culturale AbbracciArti, con la direzione artistica e didattica di Francesca Amat, che all’avvio dei lavori ha dichiarato: “Abbiamo selezionato 24 allievi su 200 candidature giunte in pochissimo tempo a riprova della autentica vocazione di molti giovani artisti, fortemente motivati a fare la loro parte per il bene comune. Grazie all’aiuto di due filantropi, sia a livello privato che di Fondazione, abbiamo potuto ammettere anche due allieve che necessitavano della borsa di studio, è quindi per me questa un’occasione per ringraziare pubblicamente Verino Cadamosti e Fondazione Buon Lavoro che hanno dimostrato di avere a cuore non solo il percorso di questi ragazzi, ma anche, in prospettiva, il benessere dei cittadini del territorio”.

Maggior sostenitore del progetto è la Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando "Linee guida per la formazione e l’avviamento alla professione culturale -Obiettivo Cultura- Missione sviluppare competenze", il progetto formativo si realizza nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore artistico e culturale dedicato ai progetti sociali, con esperienza pluridecennale sul territorio e non solo.