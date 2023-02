Donazione midollo osseo, a Domodossola lo spettacolo 'Johnny mio fratello'

Torna in scena a Domodossola 'Johnny mio fratello', lo spettacolo per la sensibilizzazione della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali. Proposto anche in questa occasione dalla Domo (Associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo), la rappresentazione teatrale scritta da Domenico Rodinò andra in scena, con la regia dell'autore, al teatro della Cappuccina giovedì 9 febbraio alle 21. L’ingresso è a offerta libera.

Sul palco Sara Caprera, Riccardo Nazzaroli, Sabrina De Palma e Thomas Manzini. La colonna sonora, firmata da I Pentagrami, sarà eseguita dal vivo dalla band ossolana. L’ingresso è a offerta libera.

Nel palcoscenico diviso a metà, in due salotti stilizzati giocati sul bianco e rosso, due coppie vivono contemporaneamente il dramma della leucemia. Da una parte c’è la malattia affrontata nei vari aspetti: lucidità, speranza, disperazione e ironia. Momenti di vita del malato e di chi gli è vicino che sottolineano l’impotenza di fronte ad un male che ha una sola soluzione, un’unica via di uscita: il trapianto di midollo osseo.