Igiene dentale, l'ossolano Simone Sevi relatore ad un importante convegno internazionale

Orgoglio per l’Ossola grazie allo studio del dottor Simone Sevi, Igienista dentale di Domodossola, che è stato invitato a partecipare al XXIII° International Symposium on Dental Hygiene (ISDH), presso il Dublin Convention Center, organizzato dalla Federazione Internazionale (IFDH). Si tratta di un convegno internazionale professionale dedicato agli igienisti dentali che si svolge ogni due anni e coinvolge ben 30 paesi del mondo.

Il dottor Sevi è stato chiamato a rappresentare l’Italia assieme al collega Enrico Fiorini, di Sondrio, col quale collabora all’Ospedale di Circolo di Varese.

Il plavoro che ha rappresentato l’Italia è stata la relazione: “Action of 8% arginine-based toothpastes on the adhesion of bacterial biofilm to dentinal surfaces: in vitro study”, inserita nella categoria Scientific Session. Si tratta di uno studio sull’azione dei dentifrici a base di arginina 8% sull'adesione del biofilm batterico alle superfici dentali.

“Sicuramente è stato per me emozionante e motivo di orgoglio: ero l’unico nella sessione scientifica con questa responsabilità -commenta Sevi-. Durante il Simposio sono stati affrontati diversi temi: la pandemia da Covid-19, la sanità odontoiatrica nel settore pubblico, la salute orale nel paziente diabetico, oncologico e pediatrico. Devo però ammettere che sicuramente l’Italia ha un ruolo principe nella ricerca scientifica, in quanto passando in rassegna i lavori presentati nelle varie sessioni scientifiche, diventa doveroso riflettere sul grande potenziale che l’Italia ha in termini di ricerca scientifica e quanto sia importante far valere questi valori a livello internazionale”. Il prossimo evento a cui parteciperà il dottor Sevi in rappresentazione del nostro Paese si svolgerà a Seoul in Corea nel 2024 mentre nel 2026 toccherà a Milano. Sarà infatti l’Italia, tra meno di tre anni, a ospitare i colleghi di tutto il mondo.

“Per quanto riguarda i progetti futuri la mia priorità è quella di terminare il mio percorso di studi a Milano -conclude il Dottore- e di proseguire con un progetto che sto seguendo all’Ospedale di Circolo di Varese e che coinvolge pazienti disabili”. La ricerca continuerà ad essere uno dei capisaldi del dottore. “Lo scopo principale è comprendere se esiste una correlazione tra le patologie del cavo orale e quelle sistemiche: ad esempio si è scoperto che la malattia dell’Alzheimer è influenzata da ciò che succede all’interno della bocca. Questo comporta l’importanza della figura dell’igienista dentale e dell’educazione della salute orale che sarebbe da implementare sia all’interno delle scuole che negli ospedali per poter far comprenderne l’importanza nella vita delle persone”.