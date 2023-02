È iniziata ieri e prosegue anche oggi (domenica 5 febbraio) la fiera del dolce organizzata dai ragazzi dell'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola. Obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi e partire per Lisbona in occasione della XXXVIII Giornata Mondiale della gioventù in programma dall'1 al 6 agosto.

Per chi volesse sostenere quest'iniziativa i ragazzi hanno allestito uno squisito banchetto di dolci sul sagrato delle chiesa Collegiata. È possibile acquistare dolci prima o dopo le messe delle 11 e delle 18.