Conto alla rovescia per il Carnevale

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia riprende il Carnevale a Villadossola. Il programma delle iniziative che si terranno dall'11 al 20 febbraio è stato illustrato sabato mattina dalla presidente del Comitato Carnevale Sabrina Lucio. Con lei Marco Bonacci e altre esponenti del comitato. Collaborano alla festa il Comitato Polenta e salamini, la Proloco e il Comune. I primi appuntamenti iniziano sabato e proseguiranno tra balli in maschera cene e ritrovi in allegria previsti in piazze e locali di Villadossola fino al 20 febbraio.

Il Comitato Carnevale, da ottobre dello scorso anno, si ritrova per preparare la festa è non vede l'ora di scendere in piazza e di calcare il palco del teatro La Fabbrica. “Siamo pieni di entusiasmo e di voglia di far festa -dice Sabrina Lucio – il nostro comitato ha visto l'ingresso in quest'edizione di cinque nuovi componenti con un età compresa tra i 17 e i 30 anni. I componenti del comitato sono ora una trentina”.

La festa avrà già un anticipo il 6 febbraio con l'iniziativa “Il carnevale va a scuola” e la visita del Comitato Carnevale alle scuole materne di Villadossola con canti, balli e allegria. L'11 febbraio dalle 14 il comitato carnevale farà un giro di saluto ai commercianti. Poi alle 21 al teatro La Fabbrica si terrà uno tra gli appuntamenti più attesi del Carnevale con la satira su fatti e personaggi locali con esponenti del comitato carnevale il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della scuola di danza Butterfly di Villadossola e delle novità per quanto riguarda la scenografia. La serata culminerà con lil “matrimonio” tra le maschere tipiche di Villadossola: lArlori e la Zecra; all'evento parteciperà anche il comitato Carnevale di Domodossola con il Togn e la Cia.

Domenica 12 febbraio alle 12 i pulentat serviranno in piazza Repubblica la polenta e salamini (in caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata alla domenica successiva). Alle 14 è previsto il ritrovo in piazza IV novembre dei carri allegorici, dei gruppi e dei bambini mascherati seguirà la grande sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Società Filarmonica, dal Comitato Carnevale con l'Arlori e la Zecra e la presenza del Comitato Carnevale di Domodossola con il Togn e la Cia; quest'anno per la prima volta anche il gruppo folk di Montescheno. In caso di maltempo la sfilata verrà rinviata a domenica 19 febbraio per le vie di Viladossola e sarà annullata la presenza ai festeggiamenti di Domodossola.

Sempre domenica alle 15.30 in piazza Repubblica ci sarà la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati con l'assegnazione del paiolo 2023 . A seguire Arlori e Zecrà riveleranno la loro identità. Durante il pomeriggio in piazza Repubblica la Pro Loco offrirà cioccolata calda e vin brulè.

Giovedì 16 febbraio il comitato carnevale presenzierà nei locali di Villadossola, in particolare al bar Buon Umor, per un aperitivo succulento e al bar Plaza per una serata a sorpresa con musica dal vivo e chiacchiere. Venerdì 17 febbraio comitati Carnevale di Vlladossola e Domodossola saranno in festa con una cena aperta a tutti al ristorante Serenella.

Sabato 18 festa in maschera per i bambini dalle 14.30 all' oratorio Domenico Savio con giochi,merenda e battaglia di coriandoli. Domenica 19 febbraio il Comitato Carnevale con l'Arlori e la Zecra e il seguito di carri dei quartieri parteciperà alla grande sfilata domese.

Tutto termina il 20 febbraio, alle 20, all'oratorio Domenico Savio con la cena di Carnevale con entrata ad offerta libera: è possibile partecipare anche in maschera. Durate la serata saranno estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premi. Il menù prevede risotto con salsiccia, polenta e cervo, dolci di carnevale , acqua,vino e caffè. Per prenotazioni è possibile contattare Monica 338-4934022 oppure Angela 3491743535.