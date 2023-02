Villa, aperto il bando per la gestione del Parchetto di via Zonca

Il Comune di Villadossola apre il bando per la gestione del Parchetto giochi di via Zonca dove sono presenti i campi da tennis, un campo multifunzione e il chiosco bar.

La concessione avrà la durata di tre anni e per partecipare alla selezione i requisiti necessari sono: la presenza di una persona con l’abilitazione professionale per la gestione del bar, non bisogna avere cause di esclusione e non bisogna avere inadempienze verso il Comune di Villadossola per la gestione di altre strutture.

Oltre che a gestire il bar e le attrazioni sportive, il gestore si dovrà prendere carico anche della manutenzione ordinaria delle strutture e del parco.

Il canone minimo che il gestore dovrà versare al Comune è fissato in 2mila euro annui, gli oneri per la sicurezza ammontano a 100 euro, importo che sarà decurtato dal corrispettivo offerto dall’aggiudicatario.

Per partecipare gli interessati potranno recapitare le buste con l’offerta tramite posta raccomandata A.R., tramite corriere oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo in Municipio in via Marconi 21 a Villadossola entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 22 febbraio.

Le buste dovranno contenere a loro volta altre 3 buste: la Busta A con la documentazione amministrativa che attesta il possesso dei requisti per partecipare al bando; la Busta B con l’offerta tecnica e la Busta C con l’offerta economica.

Per l’aggiudicazione saranno assegnati sino ad un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica suddivisi in 50 punti per il programma di pulizia, manutenzione e gestione generale; altri 20 punti per le esperienze pregresse degli aspiranti gestori.

L’offerta economica inciderà per 30 punti partendo dall’offerta più alta.

Le operazioni per le aggiudicazioni si terranno in Municipio giovedì 23 febbraio alle 15, L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione qual ora nessuna delle offerte siano ritenute convenienti o idonee.